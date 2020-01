Существует множество способов расчёта элементов электрического фильтра акустических систем. Теперь они все сведены в одну таблицу и Вы можете выбрать любой из них. Если Вы знаете какой-нибудь способ не отражённый тут — сообщайте.

Те, кто не в курсе, могут почитать некоторые соображения по конструированию фильтров и (или) посмотреть на то, каким он должен быть.



I order (6 dB/okt.) Low-pass Необходимо определить: тип фильтра: Butterworth Solen Split желаемую частоту среза f = Hz сопротивление динамика на этой частоте r(low) = Ohms r (hi) = Ohms L = mH C = µF Hi-pass II order (12 dB/okt.) Low-pass Необходимо определить: тип фильтра: Linkwitz-Riley Butterworth Bessel Chebychev желаемую частоту среза f = Hz сопротивление динамика на этой частоте r(low) = Ohms r (hi) = Ohms L = mH C = µF C = µF L = mH Hi-pass III order (18 dB/okt.) Low-pass Необходимо определить: тип фильтра: Butterworth Bessel желаемую частоту среза f = Hz сопротивление динамика на этой частоте r(low) = Ohms r (hi) = Ohms L1 = mH C1 = µF L2 = mH C2 = µF C = µF L = mH Hi-pass IV order (24 dB/okt.) Low-pass Необходимо определить: тип фильтра: Linkwitz-Riley Bessel Butterworth Legendre Gaussian Linear Phase желаемую частоту среза f = Hz сопротивление динамика на этой частоте r(low) = Ohms r (hi) = Ohms L1 = mH C1 = µF L2 = mH C2 = µF C1 = µF L1 = mH C2 = µF L2 = mH Hi-pass Zobel Circuit (Impedance Stabilization) Zobel Необходимо определить: сопротивление динамика Re = Ohms индуктивность динамика Le = mH C = µF R = Ohms L-pad (Speaker Attenuation) L-pad Необходимо определить: сопротивление динамика Re = Ohms уровень затухания dB R1 = Ohms R2 = Ohms Параметры набирать через точку, ноль перед точкой вводить не обязательно.